أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع الدرك الوطني ومصالح الجمارك تجري مخدرات بالنعامة وحجزت قنطارا وثلاثة كيلوغرامات من الكيف المعالج على متن شاحنة، بينما أوقفت مفارز أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن 32 شخصا بتمنراست، وأحبطت محاولات تهريب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم الجمعة، انه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك بالنعامة، يوم 24 أكتوبر 2019، تاجري (02) مخدرات على متن شاحنة محملة بـ (103) كيلوغرامات من الكيف المعالج.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، إثر عمليات متفرقة بتمنراست، (32) شخصا وحجزت (15) مولدا كهربائيا و(03) مطارق ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن، بالإضافة إلى آلة (01) لتكسير الحجارة و(160) كيلوغراما من مادة الألمنيوم.



من جهة أخرى، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب (7154) لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتندوف.