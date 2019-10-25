لقي ليلة البارحة شاب وشقيقته بورڤلة مصرعهما، بينما نقلت أختهم الأخرى إلى مصلحة الإنعاش، عقب انقلاب مركبة كانوا على متنها جميعا عائدين من زفاف شقيقتهم من إحدى الأحياء بعاصمة الولاية .

وبحسب الروايات المستقاة ، فإن سائق المركبة وهو الشاب المتوفى كان يقود عبر إحدى الطرق المؤدية إلى مقر سكناهم ببلدية حاسي بن عبد الله، قبل أن تنقلب مخلفة فاجعة أليمة راح ضحيتها الشاب وأخته، توفيا بعين المكان ، في حين تم نقل شقيقتهما الأخرى إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى محمد بوضياف بورڤلة أين تتلقى علاجا مكثفا عقب تعرضها لجروح توصف بالحرجة .