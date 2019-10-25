أعلنت الشرطة المغربية اليوم الجمعة أن أجهزة الأمن المغربية فككت ما يشتبه أنها خلية تابعة لتنظيم ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية" واعتقلت ستة أشخاص بالقرب من الدار البيضاء وفي مدينتي شفشاون ووازن بشمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة بوبكر سابق لوكالة "رويترز" للأنباء إن الشرطة صادرت أسلحة نارية بما في ذلك بنادق ومسدسات آلية وبنادق صيد في طماريس إلى الجنوب من الدار البيضاء إضافة إلى الذخيرة والأسلحة البيضاء.

كما اكتشفت الشرطة مواد كيميائية وسوائل خطرة يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، إلى جانب أعلام تنظيم "داعش" ووثيقة ومقاطع فيديو تظهر تعهد الخلية بالولاء للجماعة المتشددة.

وأضاف المتحدث أن الخلية كان بحوزتها كذلك مواد تستخدم للملاحة والسباحة بينها قارب مطاطي.

وأظهرت إحصاءات رسمية مغربية تعود إلى أواخر عام 2018 أن 1669 مغربيا سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى "داعش".