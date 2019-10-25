قرر مدرب فريق نصر حسين داي، رزقي رمان، الانسحاب من العارضة الفنية للفريق، حسبما علم اليوم الجمعة من إدارة النادي العاصمي.

وطلب رمان من النادي الأصفر والأحمر إعفاءه من تدريب الفريق الأول، وذلك على خلفية الهزيمة أمام الجار مولودية الجزائر (0-3) برسم الجولة الثامنة من البطولة المحترفة التي جرت يوم الأربعاء، يضيف المصدر.

وكانت هذه الهزيمة بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس في أوساط أنصار "النصرية"، الذين عبروا عن استيائهم لتراجع نتائج الفريق في المنافسة المحلية.

وعلى إثر هذه الخسارة، يتراجع "النهد" إلى المرتبة الأخيرة في البطولة برصيد 7 نقاط.

وسيشرف على العارضة الفنية المساعدان حكيم حملات وحسان نوغي، في انتظار البحث عن مدرب جديد للفريق.

يذكر أن رزقي رمان تولى شؤون العارضة الفنية لـ"النصرية" خلال الصائفة الماضية.