استدعي متوسط الميدان الجزائري لنادي نيس الفرنسي، هشام بوداوي، ضمن قائمة المعنيين بالتنقل لمواجهة نادي ستراسبورغ (19:00 بالتوقيت الجزائري)، لحساب الجولة الـ 11 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى الفرنسية لكرة القدم.

وبعد استبعاده خلال آخر لقاء داخل الديار ضد باريس سان جيرمان (خسارة 1-4)، يسعى بوداوي (20 سنة) لتحصيل وقت لعب أكبر، وهو الذي شارك في 28 دقيقة فقط منذ التحاقه بداية سبتمبر الفارط بصفوف نادي الجنوب الفرنسي، قادما من نادي بارادو (الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى).

من جانبه، يعود المدافع الدولي الجزائر، يوسف عطال، إلى مجموعة المدرب باتريك فييرا، بعد استنفاذه عقوبة الغياب عن لقاء واحد، ويستعيد مكانته الأساسية في تشكيل الفريق "الآزوري".

أما الدولي الجزائري الثالث بصفوف نادي نيس، آدم وناس، فيواصل عملية التماثل للشفاء، إثر تعرضه لإصابة على مستوى الركبة بداية شهر أكتوبر الجاري.

وبعد الجولة العاشرة، يتواجد نادي نيس في الصف الـ 11 برصيد 13 نقطة، بفارق 4 نقاط عن نادي ريمس، صحاب المركز الثالث (17 ن).