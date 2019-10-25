تتعرض مصر لموجة طقس سيء قد تصل إلى ذروتها اليوم الجمعة، مع اقتراب إعصار "نادر للغاية" من السواحل الشمالية المصرية، وفقا لخبراء أرصاد.

وقد نشرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية صورة لإعصار متحرك في منطقة البحر المتوسط يقترب من مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

وقالت الهيئة في تغريدة لها على موقع تويتر إن "إعصارا متوسطيا" قد يؤدي إلى حدوث "عاصفة مدارية" غير معهودة في تلك المنطقة، وربما يؤدي أيضا إلى فيضانات في بعض المناطق الساحلية.

وقد قررت محافظة الإسكندرية شمالي مصر تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة يوم غد السبت، بعد تعرض المحافظة إلى موجة طقس سيء تمثلت في أمطار رعدية غزيرة، صباح اليوم الجمعة، ورياح قوية، وارتفاع أمواج البحر، وانخفاض في درجات الحرارة.

وقال وكيل وزارة التعليم في الإسكندرية إن قرار تعطيل الدراسة السبت يأتي "من أجل أمن وسلامة أبنائنا الطلاب ومنشآتنا التعليمية".

وكانت الحكومة المصرية قد ناشدت المواطنين في بيان أصدرته الخميس التزام منازلهم و"عدم الخروج إلا للضرورة"، بعد أن رفعت حالة الطوارئ للدرجة القصوي لمواجهة آثار الأمطار المتوقعة.

وحذرت الحكومة في بيانها من الوقوف تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل شرفات المنازل القديمة، وذلك بعد سقوط بعض الضحايا الذين تعرضوا للصعق الكهربائي من أعمدة الكهرباء خلال اليومين الماضيين.

وأوضح بيان الحكومة أن تحذير المواطنين من الخروج يأتي "حرصاً على سلامتهم، ومنعاً للتكدسات المرورية".

وأكدت هيئة الأرصاد المصرية في بيان لها استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى غدا السبت.

وانتقد مواطنون وبعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم جاهزية بعض الجهات الحكومية للتعامل مع تراكم المياه في بعض الشوارع بعد سقوط أمطار غزيرة يوم الثلاثاء.

وقالت الحكومة إن معظم المدن القديمة لا توجد فيها بنيه تحتيه لتصريف الأمطار، وإن مشاهد تراكم المياه ستتكرر حال سقوط أمطار غزيرة.