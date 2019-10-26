قدم الدولي الجزائري سفيان فيغولي، نجم نادي غلطة سراي التركي، الشكر لمدرب نادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، في أعقاب المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ”تورك تيلكوم” في تركيا، لحساب الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي انتهت بفوز ”الملكي” بهدف وحيد وقّعه النجم الألماني توني كروس. ونشر فيغولي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، صورة له مع زيدان ذي الأصول الجزائرية، في غرف تغيير الملابس موجها له عبارة الشكر، كاتبًا ”شكرًا زيدان” باللغتين الفرنسية والتركية.

وكانت لسفيان فيغولي تصريحات قبل هذه المباراة مع أحد المواقع الفرنسية، أثنى فيها على زين الدين زيدان وما يقدمه من خدمات لنادي ريال مدريد، حيث دافع عنه بعد الانتقادات التي أضحت توجه له بسبب المستوى المتواضع الذي يقدمه ”الملكي” منذ بداية الموسم الجاري.