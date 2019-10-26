أجبر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مديري المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة على القيام بتسجيل التلاميذ المترشحين للامتحانات الثلاثة انطلاقا من الأرضية الرقمية، في إجراء يعد الأول من نوعه. وإذا كان الأمر يبدو عاديا؛ فإن غير العادي هو استحالة إنجاز هذه العملية ميدانيا باعتبار أن الاتفاقية التي تربط وزارة التربية الوطنية ووزارة البريد قد انتهت، وأنه لم يعد ممكنا الولوج إلى الأرضية الرقمية، اللهم إلا إذا أجبر الوزير المديرين على دفع مستحقات الأنترنت من جيوبهم، أو نقل الإدارة إلى مقاهي الإنترنت. بعض المديرين تساءلوا عما إذا كان بلعابد فعلا يعي ما يحدث في القطاع ويعلم بانتهاء الاتفاقية؟ أم أنه يريد أن يظهر على أنه أتى بالجديد مقارنة مع سابقيه؟