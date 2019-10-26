وقع أولياء تلاميذ بالبليدة في صدمة، حينما نقل على مسامعهم صغارهم بالمتوسط، أن أستاذهم في مادة الرياضيات بالقسم، ويقدم لهم دروسا خصوصية في آن واحد، طلب منهم مهددا، ”التكتم” عن بقية زملائهم، وعدم تسريب لهم بعض المعلومات وطرق حل المسائل الرياضية. وهو نفس ما حدث أيضا مع أستاذة في اللغة العربية، التي راحت تهدد التلاميذ بأن من لا يحضر دروسها الخصوصية، لن تكون نقاطه جيدة في الامتحانات. الأولياء المصدومون وصفوا مثل هؤلاء ”المعلمين”، بأنهم لا يختلفون عن ”العصابة” ومرض السرطان، وما خفي عن أمثالهم أدهى وأمر.