تمكن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية، ببلدية دار الشيوخ ( 42 كيلومترا شرق الجلفة ) من إنقاذ وإسعاف أربعة أفراد من عائلة واحدة من موت محقق جراء اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر فقد تدخل الأعوان في حدود الساعة الــ 11 صباحا من نهار أمس لأجل حادث اختناق أربعة أفراد من عائلة واحد من جنس أنثى تتراوح أعمارهم ما بين (14 و25 عاما) جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بمسكنهم العائلي .

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا ونقلوا بعد ذلك مباشرة لمستشفى مدينة دار الشيوخ في حالة جيدة لأجل متابعة حالتهم الصحية .

ويعود السبب المفترض لانبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون، إلى انسداد أنبوب صرف الدخان بقش عش الطيور، الذي حال دون انبعاثه للخارج وفقا لذات المصدر . ومن خلال هذا الحادث العرضي ، الذي لم يخلف لحسن الحظ ضحايا، تجدد مصالح الحماية المدنية نداءها لكامل المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر ومراقبة أنابيب صرف الغاز والدخان وصيانة المدفآت وكذا سخانات الماء وأمور أخرى خطيرة يتم التغافل عنها .