خسرت الجزائر 5 درجات في تصنيف دولي أعدته منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة لسنة 2019، فقد تدحرجت من المرتبة 136 في سنة 2018 إلى المرتبة 141 خلال العام الحالي. وقال تقرير المنظمة الدولية إن "السلطات تواصل تضييق الساحة الإعلامية من خلال دعاوى قضائية ضد الصحفيين".

تلونت الجزائر بالأحمر في خريطة حرية الصحافة بالعالم لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، ويشير هذا الأحمر إلى أن هذه الحرية في خطر. وأوضح التقرير أن "حرية الإعلام مهدّدة في الجزائر في ظل سياق يتّسم بعدم الاستقرار، كما تواصل السلطات تضييق الساحة الإعلامية من خلال دعاوى قضائية ضدّ الصحفيين".

وأفاد التقرير أن هذا الوضع "يجعل الصحافة الجزائرية غير قادرة على الاضطلاع بمهامها تحت الضغط القضائي. وقد عرفت الجزائر، طيلة 2018، موجة اعتقالات غير مسبوقة استهدفت الصحفيين بداعي نشر أخبار زائفة. ولا شيء يؤشر إلى تحسّن وضع حرية الإعلام خلال سنة 2019". ومنذ 2015، فقدت الجزائر في تصنيف "مراسلون بلا حدود" 20 درجة، أي من المرتبة 121 دوليا إلى المرتبة 141 في 2019.

وفي تعليق على التقرير الدولي لـ "مراسلون بلا حدود"، اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التصنيف الجديد للجزائر بـ "كارثة بكل المقاييس". وأشارت الرابطة إلى "القيود التي تكبل مهنة الصحافة من طرف السلطة، من خلال وجود الرقابة المصطنعة، ومنها المصلحة العامة، والأمن القومي، وحماية النظام العام، وواجب التحفظ.. وكلها تتجه نحو ستار تحمي به السلطة نفسها من النقد".

وأوضحت الرابطة أن "ما تشهده الساحة الإعلامية بالجزائر، يتمثل في وجود العديد من العناوين التي تخضع لمسألة الإشهار، حيث تكون الجرائد مطالبة بالسير وفق خط معين يخدم السلطة، وإلا فهي معرضة لسحب خدمة الإشهار منها، فالإشهار لا يزال سلاحا في يد السلطة تنفذ به سياسة العصا والجزرة بامتياز، ويتحول الإشهار بالتالي إلى ريع يوزع حسب مبدأ الولاء والطاعة".

وقالت الرابطة إن "عناوين بعض الجرائد، لم تعد تسير وفق مصلحة السلطة فقط، وإنما المصلحة الذاتية لبعض الأشخاص.. وبمجرد خروج الجريدة عن الخط المطلوب إتباعه، يتم حرمانها من الإشهار، وبالتالي تزول هذه الصحيفة وتختفي من الساحة الإعلامية"، وأشارت إلى "عدم فتح مجال السمعي البصري بعدما سمح لقنوات جزائرية أن تبث كقنوات أجنبية، خاصة وأن الساحة الإعلامية العالمية تشهد بالكفاءة الإعلامية للصحفيين وخريجين من الجامعات الجزائرية".

وكشفت الرابطة عن "غلق ما بين 40 إلى 50 صحيفة بسبب عدم قدرة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار على إمداد الكم الهائل من العناوين الإعلامية المقدر عددها بحوالي 150 عنوانا، بالإعلانات العمومية التي هي مصدر التمويل الرئيسي للصحف".