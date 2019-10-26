أودع عبد المجيد تبون، اليوم السبت، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة).

وأكد تبون في ندوة صحفية عقب إيداع ملف ترشحه أنه استوفى كافة الشروط القانونية المنصوص عليها، مضيفا أنه سوف تكون لنا فرصة لشرح برنامجه الانتخابي.

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية "تمثل انطلاقة جديدة وأنه لا حل من غير الانتخابات التي تكرس سيادة الشعب المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من الدستور واللذين طالب الحراك المبارك بتطبيقهما".

وأشار إلى أن الحلول موجودة "خاصة عندما تتوفر الإرادة والقبول من طرف الشعب"، مؤكدا أنه سيعمل على بناء "جمهورية جديدة يجد فيها المواطن ضالته ويقوي اللحمة بين الجزائريين"، وأن برنامجه الانتخابي "سيكون ملما بالجوانب الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية".

وأردف قائلا أن الجزائر تعيش اليوم "مرحلة تاريخية يجب أن نتأقلم معها"، مؤكدا أن الحملة الانتخابية "ستكون جديدة بالنظر إلى الظروف المغايرة التي تعيشها البلاد حاليا مقارنة بالعشرين سنة الماضية".

وشدد تبون على وجود "فرق كبير بين الانتخاب الحر والنزيه والتعيين في مرحلة انتقالية"، مضيفا أن "الديمقراطية ليست في التعيين لأنه لا يوجد جهة تملك الشرعية لتعيين شخص".

ويعد عبد المجيد تبون رابع راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة يودع ملف ترشحه بعد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة و،رئيس حزب التجمع الجزائري، علي زغدود.