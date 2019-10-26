نظم، صباح اليوم، جمع غفير من مواطني بلدية مشدالة 45 كلم شرق مقر ولاية البويرة، بالساحة العمومية بالقرب من مقر البلدية، وقفة سلمية تضامنية تلتها مسيرة جابت أغلب شوارع المدينة وذلك تضامنا مع الموقوفين في السجون الجزائرية بحجة إبداء الرأي المعارض للنظام الحالي.

تجمعت أعداد كبيرة من المواطنين، بالساحة العمومية أمام مقر بلدية حيزر، حيث درس المشاركون في هذه الوقفة التضامنية السلمية سبل تنظيم وقفات احتجاجية يتبعها اعتصام كلي بالمنطقة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية مشاركتهم في مسيرات الجمعة حاملين الراية الأمازيغية، بالإضافة إلى المناضلين الذين أبدوا رأيهم فيما يخص رفض إجراء الانتخابات.

ووصفوا ما يتعرض له النشطاء على مستوى الوطن بـ"الحقرة"، وقالوا أن القضية هي قضية وطنية مطالبها مشروعة تتمثل في تنحية "الباءات ورموز النظام السابق".

وجدد من حضر الوقفة التضامنية، اعتمادهم على الطرق السلمية التي تحفظ أمن وسلامة البلاد، مفيدين بأنهم كانوا سندا لـ"من حقق الأمن" القائم في البلاد اليوم، "ومن دفع ضريبة الاستقرار الذي تعيشه الجزائر". وندد عدد من الحاضرين بما وصفوه بـ "مظاهر العنف والترهيب".