أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة 16 شخصا بتمنراست، كما أوقف عناصر الدرك الوطني خمسة أشخاص بحوزتهم الألعاب النارية وبنادق صيد بدون وثائق خلال عمليات متفرقة أنجزتها في أدرار، ميلة وجيجل.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 25 أكتوبر 2019 بتمنراست، (16) شخصا وحجزت مركبة (01) رباعية الدفع ومولدين (02) كهربائيين و مطرقتي (02) ضغط بالإضافة إلى (250) كيس من خليط الحجارة وخام الذهب، فيما كشفت مفرزة أخرى إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، (64) طلقة خاصة بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف.



من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني، خلال عمليات متفرقة بكل من أدرار، ميلة وجيجل، خمسة (05) أشخاص بحوزتهم (38913) وحدة من الألعاب النارية و(03) بنادق صيد بدون وثائق.