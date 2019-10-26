حذرت مصالح أمنية مختصة، من التراخ في حل معضلة جمع وحرق النفايات الطبية والعلاجية، خصوصا المسترجعة من بعض العيادات الخاصة وعيادات طب الأسنان والوحدات الجراحية الجوارية.

يأتي هذا التحذير بعدما رصدت عمليات إخلال بالإجراءات المعمول بها للتخلص من النفايات الاستشفائية بسبب ضعف مؤسسات متخصصة ومعتمدة في جمع النفايات، بالإضافة إلى تهرب بعض الممارسين الخواص في دفع المستحقات وتنامي نشاط منظم لضبط شبكة وطنية متخصصة في استرجاع وتحويل النفايات الاستشفائية واستعمالها في صناعة أغلفة وأدوات استهلاكية مصدرها نفايات ذات خطر العدوى كونها تهدد صحة الإنسان والمحيط.

تجري المصالح الأمنية المركزية والجوارية تحقيقا واسعا يتصل بتقارير إخبارية أنجزتها فرق استعلاماتية أشارت إلى عودة قوية لنشاط مشبوه تقوم به شبكة وطنية منظمة، اختصت في استرجاع النفايات الطبية والاستشفائية واستخدامها في صناعة أدوات مطبخية وكؤوس بلاستيكية ومواد خام لتغليف المواد الاستهلاكية، حيث يجري توسيع التحريات وعرض بعض المواد المشبوهة للتحاليل المخبرية لتحديد مصدرها.

تتضاعف المخاطر من خلال تخلص المئات من العيادات الخاصة الصغيرة وعيادات جراحة الأسنان ومخابر التحاليل الطبية من نفاياتها الطبية بطرق عشوائية بعيدة عن الإجراءات المنصوص عليها واحترام مقاييس التعقيم، تهربا منها من دفع الرسوم لفائدة مؤسسات عمومية مجهزة بمحطات حرق معتمدة، وأيضا أمام غياب شبه تام لشركات عصرية متخصصة في رفع ونقل ومعالجة هذا النوع من النفايات.

ويخرق جزء هام من القطاع الصحي الخاص قواعد تسيير النفايات بسبب التعقيدات التي تفرضها المؤسسات الاستشفائية العمومية للسماح باستلامها وتوجيهها للحرق التقني العصري، حيث تفرض المستشفيات التي تملك محارق على العيادات الخاصة إبرام اتفاقيات وإجراءات معقدة جدا للاستقبال مخلفاتها الجراحية، تضاف إليها مشاكل أخرى تتعلق بندرة المؤسسات المتخصصة في هذا المجال وقلة المحارق المتخصصة، الأمر الذي يدفع بالكثير من العيادات الجراحية والمخابر إلى التخلص من نفاياتها من خلال طرحها في المفارغ العشوائية أو طرحها ممزوجة مع النفايات المنزلية ومنهم من يتخلص منها في الأودية والمجاري المائية والتي تجد طريقها إلى البحر بفعل السيول، مما يجعلها منتشرة بكثرة على حواف الشواطئ في أعقاب الاضطرابات البحرية وبتلك الطريق تجمع وتباع لفائدة حظائر بيع النفايات البلاستيكية والمعدنية.

وأكد المرجع ذاته، أن مراكز الفرز التقني تسترجع كميات ضخمة من المواد الصيدلانية مموهة داخل أكياس قمامة منزلية وتقوم بفرزها ومن ثم تعرض للبيع لفائدة أشخاص مرتبطين بتلك الشبكات، يبيعونها لاحقا لمنتجي الأدوات المشبوهة، وتكون تكلفتها منخفضة مقارنة بالتموين بمواد أولية سليمة، مع العلم أن عدد المؤسسات الصغيرة النشطة في مجال استرجاع وتدوير النفايات يفوق 20 ألف مؤسسة مرتبطة بمراكز الفرز والطمر التقني وأخرى تنشط بشكل حر هي مصادر دورية لتموين الشبكة الوطنية المشبوهة.

وحسب ما لوحظ من مصادر متابعة للملف، فإن هذه النفايات تهدد بانتقال العدوى إلى عمال النظافة التابعين للبلديات وأيضا العاملين لدى مؤسسات مختصة في هذه الخدمة، كما تهدد أيضا صحة عمال مراكز الردم التقني وحتى صحة المواطنين والحيوانات الضالة التي تقتات من هذا الصنف من النفايات، الأمر الذي يعزز مطالب بتوسيع أجهزة معالجة النفايات التي تستعمل تكنولوجيا التعقيم بالبخار من أجل تحويل النفايات الخاصة إلى نفايات عادية غير مهددة للصحة والمحيط.