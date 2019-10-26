يرتقب تساقط أمطار رعدية بداية من ظهيرة اليوم السبت على عدة ولايات من وسط وشرق البلاد، حسب ما أعلنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الأمطار الرعدية ستمس كلا من ولايات تيزي وزو وبومرداس والبويرة ابتداءا من الساعة الثالثة بعد الزوال، مشيرا إلى أن كمية الأمطار المرتقبة قد تصل أو تتجاوز 25 ملم محليا وهذا طوال مدة صلاحية هذه النشرية التي تمتد من اليوم السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة الثالثة من صباح يوم غد الأحد.