سلم الإرهابي العربي لادمي أحمد أمس الجمعة نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، يوم أمس 25 أكتوبر 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست الناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى "العربي لادمي أحمد"، المكنى "حمّة"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012. الإرهابي كان بحوزته مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وأربع (04) مخازن ذخيرة و(71) طلقة.



وخلص البيان إلى أن هذه النتائج تؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني.