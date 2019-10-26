تم بولاية مستغانم إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية بعرض البحر وتوقيف 24 شخصا، حسبما استفيد اليوم السبت من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل اعترضت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة إلى السبت قارب تقليدي الصنع كان على متنه 24 شخصا بينهم امرأتين وقاصر على بعد 7 أميال بحرية شمال رأس ويليس ببلدية بن عبد المالك رمضان (35 كلم شرق مستغانم).

وتم تحويل الموقوفين المنحدرين من ولاية مستغانم إلى الميناء التجاري لمستغانم للقيام بالإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات.

كما سيتم في وقت لاحق تسليمهم للجهات الأمنية المختصة وتقديمهم للعدالة بتهمة "محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية"، وفقا لما أشار إليه المصدر.