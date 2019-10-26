أقدمت الشابة "م.ر" البالغة من العمر 19 سنة ظهيرة اليوم السبت على الرمي بنفسها من الطابق الخامس لإحدى عمارات حي 140 مسكن بسيدي الجيلالي في الضاحية الشمالية لمدينة سيدي بلعباس ، ما عجل بتدخل أعوان الحماية المدنية الذين حولوها على جناح السرعة صوب استعجالات المركز ألاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بعاصمة الولاية وهي في وضع صحي جد حرج.

وكان بيان صادر عن مصالح المديرية الولائية للحماية المدنية قد أشار إلى تعرض الضحية لكسور متعددة ، في وقت كشف فيه مصدر طبي ل "الخبر" "تحويل المدعوة "م.ر" إلى إحدى غرف العمليات بمصلحة الاستعجالات أين تكون قد خضعت للجراحة أملا في إنقاذ حياتها من الهلاك".