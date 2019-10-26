عثر، أمس، على مواطن مذبوح بداخل منزله بحي التوارس 1 في بلدية ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو . حسب مصادر محلية تفطن جيران الضحية لغياب جارهم المتعود على الخروج فأشعروا المصالح المعنية التي داهمت منزله فعثر عليه جثة هامدة يسبح في بركة من دمه عقب تعرضه للذبح ليتم بعدها نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز ألإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو وفتح تحقيق من قبل مصالح الأمن الحضري لدائرة ذراع بن خدة لكشف ملابسات الجريمة هذه.