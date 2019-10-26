لقي شخص حتفه وأصيب ثلاثة آخرين بجروح في حادث مرور وقع السبت بالوسط الحضري بمدينة القرارة (120 كلم شرق غرداية)، حسبما علم من خلية الاتصال بالأمن الولائي.

ووقع الحادث المميت عندما فقد سائق شاحنة نصف مقطورة كانت محملة بمادة الدقيق (الفرينة) موجهة لتموين المخابز، السيطرة على المركبة، ما أدى إلى اصطدامها بموقف حافلات و قتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح من بينهم امرأة، وفق ذات المصدر.

وتم إجلاء جثة الضحية البالغة من العمر 46 سنة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مدينة القرارة والذي نقل إليه أيضا الجرحى البالغين من العمر بين 31 و54 سنة، كما أضاف المصدر.

وفتح مصالح الشرطة بالقرارة تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث المميت.