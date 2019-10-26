أودع مرشح جبهة المستقبل للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل عبد العزيز بلعيد اليوم السبت ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقال بلعيد في تصريح للصحافة عقب إيداعه ملف الترشح، أنه سيقدم "برنامجا طموحا" وان الرئاسيات المقبلة تعتبر "الحل الديمقراطي الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد".

وأعرب عن أمله في أن " يتحمل الشعب الجزائري مسؤوليته الآن" باعتباره هو "الحكم" وان "الحل بيده".

وعبر بلعيد عن "ثقته الكبيرة" في مؤسسات الدولة لإنجاح العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، داعيا الشعب الجزائري إلى الوقوف إلى جنبها لتحقيق هذا المسعى.