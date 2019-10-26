أعلن الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا السبت عن تعديل وزاري واسع، داعيا الوزراء للاستقالة وتشكيل حكومة جديدة تستجيب لمطالب المتظاهرين. وكان أكثر من مليون شخص ملأوا شوارع العاصمة سانتياغو الجمعة في تعبئة غير مسبوقة احتجاجا على الفوارق الاجتماعية.

غداة مظاهرات حاشدة غير مسبوقة شارك فيها أكثر من مليون شخص، أعلن الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا السبت عن تعديل وزاري واسع، في محاولة لتهدئة المحتجين المنددين بالفوارق الاجتماعية في البلاد. وقال "طلبت من كافة الوزراء تقديم استقالاتهم لنتمكن من تشكيل حكومة جديدة والاستجابة لهذه المطالب الجديدة". وأضاف رئيس الدولة "نحن إزاء واقع جديد. الشيلي مختلفة عما كانت عليه قبل أسبوع".