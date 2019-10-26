لا يزال مورينيو إلى غاية اللحظة دون فريق، مكتفيا بظهوره الإعلامي كخبير لقناة "سكاي" الخاصة أوغيرها. وقد أقرّ بنفسه أنه عمل "ليس سهلا" إطلاقا، و"يود" العودة قريبا إلى عالم التدريب.

الوقت الحالي يستغله جوزيه مورينيو لتقييم عمله في السنوات الأخيرة. ووفقا لموقع "أس" الإسباني التقى مورينيو بعدد من الخبراء سواء في مجال كرة القدم أو خارجه، بهدف كشف سبل النجاح وتفادي الأخطاء في فلسفته.هذا يعني أن مورينيو بصدد "مرحلة تطوير"، لكنها أيضا مرحلة "استراحة"، والسؤال لماذا يطيلها، والعديد من الأندية تركض للتعاقد معه؟.

الجواب كشف عنه نحو يومين مدير نادي ليون الفرنسي ميشيل أولاس الذي أراد أيضا التعاقد معه، لكنه اصطدم بحقيقة أن مورينيو "حدد منذ مدة وجهته السابقة"، مضيفا: "لقد أعدوا كل شيء، وجهزوا الطاقم الفني. ما ينتظرونه فقط، هو تحديد موعد" الصفقة.

الحديث هنا عن ريال مدريد الإسباني ولا فريق آخر غيره. فمورينيو يريد فرصة ثانية مع الملكي الأبيض الذي بدأ يشكك في قدرات زميله زين الدين زيدان.

وهذا ما أكده موقع "أس" الإسباني في تقرير صادر يوم الجمعة، عن مورينيو، مستندا على مصادر وصفها بالمقربة من المدرب البرتغالي، والتي أفادت أن السؤال الآن لا يدور "عما إذا كان سينتقل إلى ريال مدريد، وإنما متى سينتقل إلى ريال مدريد".