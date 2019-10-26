يواصل رجال الإطفاء في كاليفورنيا مكافحة حرائق ضخمة بينها الحريق الأعنف قرب لوس أنجلوس الذي بات يهدد آلاف المساكن، مما أرغم السلطات على طلب إخلاء منازل حوالي 50 ألف شخص. وكانت منطقة لوس أنجلوس (18 مليون نسمة)، في حالة إنذار أحمر بسبب الأحوال الجوية المواتية للحرائق.

وكتبت مصلحة الأرصاد الجوية عبر تويتر أن "درجات الحرارة التي تصل إلى30 درجة مئوية مع نسبة رطوبة منخفضة، ستقترن برياح يمكن أن تصل سرعتها إلى مائة كيلومتر في الساعة تخلق ظروفا مواتية" تؤجج الحرائق وتساهم في انتشارها السريع.

وذكر الإعلام المحلي أن السلطات المحلية توجهت إلى كل المنازل في مدينة سانتا كلاريتا الواقعة على بعد خمسين كيلومتراً من لوس أنجلوس، لتحذير السكان من تقدم ألسنة اللهب والطلب منهم الرحيل. وقال ممثل رجال الإطفاء في لوس أنجلوس سكاي كورنيل "نحن نعرف أن الناس تريد البقاء لكن فعلاً، هذا الأمر لا يقود إلا لإلحاق ضرر بكم وبنا".

وقالت السلطات المحلية إنه لم يتم مساء الجمعة احتواء حريق "تيك فاير" إلا بنسبة 10مائة وإنه أتى على مساحة أربعة آلاف هكتار. وأقفلت كل مدارس المنطقة أبوابها أمس بسبب تقدم النيران وكذلك أُغلق طريق سريع رئيسي.

وبحسب السلطات، أتت النيران على ما لا يقلّ عن ستة منازل. وتهدد ألسنة النار وحريق "كال فاير" عشرة آلاف مبنى.

وقام جهاز الإطفاء في كاليفورنيا بتعبئة أكثر من 1300 عنصر تؤازرهم طائرات تقذف المياه ومروحيات لمكافحة هذا الحريق الذي بدأ بعد ظهر الخميس الفارط.