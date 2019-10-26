أعرب نجم المنتخب المصري السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة عن دعمه للنجم الجزائري رياض محرز، متعجبا من جلوسه على دكة البدلاء في مباراة فريقه مانشستر سيتي مع أستون فيلا اليوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم تألقه الكبير في الجولات الأخيرة.

وخلال وجوده في الأستوديو التحليلي للمباراة على شبكة "بي إن سبورتس"، انتقد أبو تريكة عدم إشراك محرز في المباراة التي انتهت بفوز السيتي بثلاثية نظيفة، مطالبا المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بمعاملة أفضل لمحرز، ومنحه فرصة التواجد في الملعب بشكل أفضل، بعد أرقامه ومستواه الكبير هذا الموسم.

يذكر أن غوارديولا بدأ يعتمد على محرز بشكل أفضل بكثير هذا الموسم، حيث شارك في ثماني مباريات من أصل عشر بالدوري، كما شارك في كل مباريات دوري الأبطال الأوروبي أيضا، وسجل ثلاثة أهداف، وأسهم في تسجيل ثمانية أخرى.