تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس في غليزان من توقيف شخصين عن تهمة سرقة دراجتين ناريتين في حالة تلبس مع استرجاع الدراجتين،حيث جاءت القضية على إثر نداء من قبل أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر 1548 مفاده قيام شخصين بسرقة دراجتين ناريتين كانتا مركونتين،وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى عين المكان وبعد القيام بعدة دوريات عبر كامل قطاع الاختصاص، تم توقيف السالفي الذكر وبحوزتهما الدراجتين المسروقتين بالإضافة إلى آلة لقطع الحديد.

وبالموازاة قامت فرقة مكافحة المخدرات بتوقيف 14 شخصا بعضهم كان في حالة سكر وحجز كمية من المخدرات و الأقراص المهلوسة،وهذا بعد الحملة التي شنتها ذات المصالح على مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يقومون بترويجها في أوساط الشباب،وعليه تم توقيفهم في عمليات مختلفة و حجز 168 غراما من المخدرات (راتنج القنب الهندي)،و 51 قرصا مهلوسا و أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير و كيتار يستعمل في عملية التقطيع.

ومجموعة أخرى تتاجر بالمشروبات الكحولية التي قدرت حسب مصدر أمني ب 1470 وحدة من الخمور من مختلف الأنواع والأحجام،وقد قدم الجناة للعدالة.