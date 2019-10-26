جاء في بيان لخلية الأمن بولاية تبسة، أن فرقة البحث والتحري أوقفت شابا يبلغ من العمر 30 سنة كان يقود مركبة بيجو بارتنار تابعة لشركة نقل تربطها علاقة اتفاقية مع إدارة عمومية، وعند تفقّد وثائق السيارة تبيّن أن السائق يحوز رخصتي سياقة، حيث تم ضبط على متن المركبة 600 وحدة جعة. هذه الحيلة تعتبر واحدة من مئات الحيل التي تستعمل في عمليات التهريب المختلفة حتى لا يتم لفت انتباه مصالح الأمن، فهل تتحرك الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات عقابية بعد تحديد المسؤوليات؟