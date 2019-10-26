حقق فريق السد القطري فوزا ثمينا على الأهلي بهدفين لهدفي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبتي على ملعب حمد بن خليفة بالنادي الأهلي لحساب الجولة الثامنة من البطولة القطرية لكرة القدم.



وسجل هدفي السد, الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقتين 23 و(32 من ضربة جزاء) وسجل هدف الأهلي الوحيد ابيل ماثيوس بلاترو في الدقيقة 48.



وبهذا الفوز قفز السد من المركز الخامس إلى الثالث ورفع رصيده إلى 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وخسارةي مع بقاء مباراتين مؤجلتين أمام العربي والخور بسبب مشاركات السد الآسيويةي بينما تجمد رصيد الأهلي عند 10 نقاط في المركز السابع جمعها من 3 انتصارات وتعادل ومني اليوم بالهزيمة الرابعة.



وكانت الجولة الثامنة من البطولة القطرية قد انطلقت أمس الأول الخميس, بإقامة مواجهتيني حيث حسم التعادل السلبي مواجهة الوكرة مع الخوري وتغلب نادي قطر على أم صلال بخماسية نظيفة.

وتواصلت الجولة أمس الجمعة, وشهدت تعادل السيلية والشحانية سلبياي وتغلب الريان على العربي بهدفين لهدف.

وتقام لاحقا اليوم مباراة الغرافة مع الدحيل في ختام الجولة.

وسيواجه السد في الجولة التاسعة فريق الدحيل فيما يتبارى الأهلي مع أم صلال.