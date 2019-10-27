بلغ عدد المرشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبلة، الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر في اليوم الأخير للترشح، 22 شخصا.

قائمة الـ 22 راغبا في الترشح مع انتهاء وقت ايداع الملفات:





عز الدين ميهوبي



عبد القادر بن قرينة



عبد المجيد تبون



هبيرات عبد الرزاق

علي زغدود

علي بن فليس

عباس جمال



عبد العزيز بلعيد



مراد عروج



علي سكوري



بلقاسم ساحلي



عبد الحكيم حمادي



سليمان بخليلي



عبد الرحمان عرعار

محمد ضيف

عيسى بلهادي



خرشي النوي



رؤوف العايب

فارس مسدور

ناجية عبد المنعم

بوعوينة محمد

بلعباس العيادي





وستشرع اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في دراسة ملفات الراغبين في الترشح في ظرف7 أيام للتدقيق في صحة الوثائق المودعة .