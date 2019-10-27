بلغ عدد المرشحين لرئاسيات الـ 12 ديسمبر المقبلة، الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر في اليوم الأخير للترشح، 16 شخصا.

قائمة الـ 15 راغبا في الترشح مع انتهاء وقت ايداع الملفات:



الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.

رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة،

الوزير السابق عبد المجيد تبون.

هبيرات عبد الرزاق.

مرشح حزب طلائع الحريات، علي بن فليس.

الاستاذ الجامعي عباس جمال.

رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.

مراد عروج.

علي سكوري .

الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي.

الدكتور عبد الحكيم حمادي.

الإعلامي سليمان بخليلي.

عبد الرحمان عرعار.

خرشي النوي .

رؤوف العايب.

ناجية عبد المنعم المحامي المعتمد لدى مجلس قضاء ورقلة.



وستشرع اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في دراسة ملفات الراغبين في الترشح في ظرف7 أيام للتدقيق في صحة الوثائق المودعة .