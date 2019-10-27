أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي أمس السبت، في عملية وصفتها بالسرية صادق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونفذتها مروحيات في إدلب شمال غرب سوريا، بحسب ما نقلت مجلة نيوزويك الأميركية عن المسؤول في البنتاغون.

وقبيل هذه الأنباء، غرد الرئيس الأميركي على تويتر قائلا "شيء كبير للغاية حدث للتو"، دون أن يدلي بمزيد من التوضيح.

لكن البيت الأبيض أعلن في بيان مقتضب أن ترامب سيدلي بتصريح "مهم جدا" صباح اليوم الأحد بتوقيت واشنطن (13:00 بتوقيت غرينتش).