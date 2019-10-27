تمكن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية، ببلدية سور الغزلان الواقعة على بعد 42 كيلومتر جنوب مقر ولاية البويرة، من إنقاذ وإسعاف أربعة أفراد من عائلة واحدة من موت محقق جراء اندلاع حريق واختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون، حسبما علم من عبدات يوسف المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر، فقد تدخل الأعوان في حدود الساعة السادسة والخمسون دقيقة صباحا من نهار اليوم الأحد، لأجل حادث نشوب حريق بشقة واقعة بحي 100 مسكن ببلدية سور الغزلان نجم عنه اختناق أربعة أفراد من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين (4 و 37 سنة) جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من دخان الحريق.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا ونقلوا بعد ذلك مباشرة لمستشفى سور الغزلان في حالة صعبة لأجل متابعة حالتهم الصحية.