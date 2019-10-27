قالت النقابة الوطنية للقضاة، في بيان لها اليوم، أن نداء مقاطعة العمل القضائي الذي دعت أمس لقي استجابة واسعة.

حسب نفس الوثيقة فان نسبة الاستجابة بلغت 96 بالمائة عبر كافة التراب الوطني.

وكانت النقابة الوطنية دعت أمس كل القضاة إلى إضراب وطني مفتوح احتجاجا على الحركة الأخيرة التي مست السلك والمطالبة أيضا بفصل هيئة العدالة من أي تأثير من طرف السلطة التنفيذية.

وهو القرار الذي ردت عليه وزارة العدل بالتأكيد أن القانوني العضوي "يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي الى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي".

وفي تصريح لـ"الخبر"، اليوم، قال رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك، أنه رفض تنظيم وقفة للقضاة اليوم وسيتم الاجتماع مساء لمناقشة فكرة تنظيمها غدا على المستوى الوطني.

وبخصوص عضو المجلس الوطني عن تندوف أفاد بيان لنقابة القضاة أن "المعني تم توقيفه بعد أن أعلن رفضه للاضراب وسيتم عرضه على المجلس التأديبي، مع العلم أن قضاة مجلس قضاء تندوف قد قاموا بسحب الثقة منه وأنهم يلتزمون بقرارات النقابة".