كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية، أمس السبت، مخبأين للإرهابيين، حسبما أورد اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بورقلة تسعة تجار مخدرات وحجزت كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 04 قناطير و76 كيلوغرام، فيما ضبط حرس الحدود ببني ونيف، ولاية بشار، كمية معتبرة أخرى من نفس المادة تقدر بـ 03 قناطير و50 كيلوغرام.

في سياق متصل، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بعنابة، تاجري مخدرات وحجزت 53 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبطت مفارز مشتركة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، إثر عمليتين منفصلتين بكل من غليزان والأغواط، ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 4840 قرص مهلوس.