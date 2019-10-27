أكد الفريق أحمد ڨايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، أن الجيش الوطني الشعبي يواصل مساره الوطني النير ويستمر في حصد حصائل أعماله ونتائج مثابرته على أكثر من صعيد، وفي كافة مواقع المهنة العسكرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني بمناسبة زيارة العمل التي قام بها ڨايد صالح إلى مؤسسات دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الالكترونية أن هذا الأخير وفي كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات ومدارس ومؤسسات الدائرة عبر جميع النواحي العسكرية، اغتنم هذه المناسبة، التي تأتي قبل أيام من إحياء الذكرى الخامسة والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة، للتذكير أن الجيش الوطني الشعبي "يواصل مساره الوطني النير ويستمر في حصد حصائل أعماله ونتائج مثابرته على أكثر من صعيد وفي كافة مواقع المهنة العسكرية".

وكان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قد استمع قبل هذا وبمقر لواء الإشارة للقيادة العليا بالدائرة ورفقة اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء عبد القادر لشخم، رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، إلى عرض شامل تضمن مختلف مهام هذه الوحدة الحساسة والحيوية، ليقوم بعدها بتدشين المركز الوطني للإشارة للجيش الوطني الشعبي ويطوف بمختلف أقسام هذا المركز من مخابر وقاعات التحكم في مختلف أنظمة الاتصالات والقاعات التكوينية والتقنية حيث تلقى شروحات وافية حول جميع مكونات هذا المركز الحساس.

يعتبر المركز الوطني للإشارة للجيش الوطني الشعبي،حسب بيان الوزارة، المكون الأساسي بامتياز لمنظومة الإشارة للجيش الوطني الشعبي، إذ يربط من خلال حوامل إشارة مؤمنة على أساس الألياف البصرية جميع مراكز الاتصالات، تجسيدا لإستراتيجية اكتساب مقاييس التحكم الفعال في التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها بإحكام في إضفاء طابع العمل المهني المحترف والمتكامل الحلقات.