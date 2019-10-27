بلغ عدد جوازات السفر البيومترية المنجزة والمسلمة لأصحابها أزيد من 14 مليون جواز إلى غاية الآن، يضاف إليها إنجاز وتسليم ما يربو عن 16 مليون بطاقة تعريف وطنية بيومترية، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون.

وخلال عرض مفصل قدمه أمام أعضاء لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، تمحور حول مشروع ميزانية 2020 الخاص بقطاعه والمندرج ضمن مشروع قانون المالية لنفس السنة، أفاد وزير الداخلية بأنه تم منذ انطلاق عملية رقمنة الوثائق الإدارية إنجاز و تسليم 14 مليون و 720 ألف جواز سفر بيومتري إلى غاية اليوم، و هو العدد الذي سيضاف له مليوني جواز سفر جديد من هذا النوع خلال 2020.

كما تم خلال هذه المدة، إنجاز وتسليم 16 مليون و 800 ألف بطاقة تعريف وطنية بيومترية، و هو العدد الذي سيرتفع إلى أكثر من 21 مليون بطاقة برسم 2020 .

وفي الإطار نفسه، سيتم خلال 2020 السهر على "تطوير تطبيقات استخدام بطاقة التعريف الوطنية البيرومترية حتى تشمل كل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين من طرف كافة القطاعات".

أما بالنسبة لرخص السياقة البيرومترية التي تم الانطلاق في تعميمها تدريجيا، فقد ارتفع عددها هي الأخرى ليصل إلى 300 ألف رخصة، يضيف المسؤول الأول عن قطاع الداخلية الذي أشار -في سياق ذي صلة- إلى أنه من المتوقع خلال السنة المقبلة إنجاز و تسليم مليون شهادة إلكترونية لترقيم المركبات.