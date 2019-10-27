تم، اليوم الأحد، بمقر المديرية الجهوية بقاعدة الحياة إرارة التابعة لشركة سوناطراك بحاسي مسعود، عملية تنصيب المدير الجهوي الجديد نواصر عمار خلفا لحمدان توفيق الذي كلف بمهام أخرى .

وأشرفت على مراسيم التنصيب رئيسة قسم الإنتاج بالمديرية العامة لسوناطراك بالعاصمة وبحضور مديرين ورؤساء أقسام وكذا الأمين العام للمجلس النقابي عبد المالك الداوي، فضلا عن إطارات أخرى بالمديرية الجهوية لشركة سوناطراك بحاسي مسعود.

وتعهد المدير الجهوي الجديد في كلمة له، برفع التحدي في ما يتعلق بالرفع من القدرة الإنتاجية، مؤكدا أنه واع بحجم المسؤولية التي أوكلت له ولن يدخر أي جهد في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة ولن يتأتى هذا حسبه إلا بتضافر جهود الجميع، لاسيما الشريك الاجتماعي.