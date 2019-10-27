سيتم استلام مشروع خط السكة الحديدية الأغواط/ الجلفة قبل نهاية 2020، حسبما علم اليوم الأحد من مصالح الولاية.

وينتظر أن يتم استكمال هذا المشروع الحيوي المسجل برسم المخطط الخماسي 2014- 2019 في الآجال المحددة بعد أن تجاوزت النسبة الإجمالية للأشغال به 70 في المائة.

وبخصوص وضعية المنشآت التي يضمها خط السكة الحديدية المذكور فقد بلغت ورشات كلا من محطتي المسافرين ونقل البضائع نسبتي 25 و20 في المائة على التوالي ونفس النسبة تقريبا للجسر الرابط بين ضفتي وادي مزي وكذا الطريق المؤدي إلى وسط المدينة.

وشدد والي الولاية عبد القادر برادعي لدى تفقده لهذا المشروع ذي الطابع الاقتصادي والتجاري على إلزامية احترام نوعية الأشغال والمواد المستعملة وكذا آجال الاستلام المتفق عليها.

للإشارة فإن خط السكة الحديدية الأغواط/الجلفة تتكفل بإنجازه مؤسسة ''كوسيدار'' بكل فروعها، فيما تضمن المتابعة التقنية للمشروع مكاتب دراسات وطنية عمومية.