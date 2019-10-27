يشهد مبنى وزارة الصناعة والمناجم بالجزائر العاصمة، حاليا، محاولة التهديد بالإنتحار لشخص قال إنه يعمل مقاول ويعاني من تأخر تسديد مستحقاته على مستوى مصالح وزارة الصناعة، وقرر اللجوء إلى التهديد بالانتحار حتى يسترد أمواله العالقة، بحسب ما علمت "الخبر" من مصدر مطلع.

وذكر المصدر، أن المعني قابل احد المسؤولين صباحا على خلفية مستحقاته، لكن عندما فشل تسوية وضعيته، قرر الصعود الى سطح المبنى للاحتجاج على طريقته والضغط على المسؤولين، مشيرين إلى أن الادارة اقترحت عليه تسبيق بـ 100 مليون سنتيم في انتظار استكمال بقية الإجراءات وتسديد ما تبقى من المبلغ، الذي يقدر، بحسب المصدر، 700 مليون سنتيم.

غير أن المعني، تضيف مصادرنا، رفض هذا المقترح بسبب تواجده في ضائقة مالية خانقة.