تمكن نادي بارادو، الممثل الوحيد للجزائر في كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم, من فرض التعادل (0-0) على ميدان كامبالا سيتي الأوغندي، ضمن ذهاب الدور السادس عشر مكرر، اليوم الأحد بكامبالا.

وأكد أشبال المدرب البرتغالي ألكسندر شالو بالمناسبة حسن استعدادهم في أول مشاركة لهم في هذه المنافسة القارية، لا سيما بعد الإنجاز الباهر المسجل في الدور الماضي لما أقصوا النادي الصفاقسي التونسي.

وتجرى مباراة الإياب يوم الأحد 3 نوفمبر بملعب 5 جويلية (الجزائر).

يذكر أن ممثل الجزائر الآخر في هذه المنافسة، شباب بلوزداد، أقصي على يد نادي بيراميدز المصري (1-1 في الذهاب، 0-1 في الإياب) خلال الدور السادس عشر.