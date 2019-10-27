سجلت مصالح الحماية المدنية لأم البواقي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة أربعة (4) تدخلات جراء تساقط الأمطار على عاصمة الولاية, حسب ما علم اليوم الأحد من ذات مديرية ذات الهيئة.

و أوضح ذات المصدر أن كميات الأمطار المتساقطة على مدينة أم البواقي قد تسببت في شل حركة المرور عبر النفق المؤدي إلى الطريق الوطني رقم 32 بمقطعه الذي يربط ولاية أم البواقي بخنشلة.

ووصل ارتفاع منسوب المياه بهذا النفق إلى 1 متر حيث علقت مركبة داخله و تم إخراج سائقها سالما من طرف عناصر الحماية المدنية، وفقا لذات المتحدث.

و تدخلت فرق الحماية المدنية كذلك على مستوى حي المستثمرين بمدينة أم البواقي لأجل إخراج سيارة علقت بفعل السيول و إخراج ركابها الثلاثة.

و تدخل عناصر الحماية المدنية إثر تسرب مياه الأمطار إلى منزل بحي مالكي الحركاتي بأم البواقي بالإضافة إلى تدخل أعقب تسرب المياه إلى داخل مركز التكوين المهني "سنحضري عبد الحفيظ" بذات المدينة، مثلما تمت الإشارة إليه.