اعتصم نهار اليوم المئات من أفراد قدماء الجيش المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية لقدماء و معطوبي و مشطوبي و أرامل الشهداء، أمام مقر ولاية ميلة، احتجاجا على تماطل السلطات في تطبيق تعليمية وزارة الداخلية الخاصة بمنح حصة سكنية لهذه الفئة.

الوقفة الاحتجاجية القياسية من حيث عدد المشاركين حضرها المنسق الجهوي و كذا المنسق الوطني المدعو عمار البيري، و يرفع المحتجون مطالب اجتماعية بحثة،أهمها تخصيص حصة سكنية لفائدة متقاعد الجيش، إلى جانب منح مناصب عمل للمشطوبين، مع التكفل اجتماعيا بأرامل الشهداء.

و في تصريح له "للخبر" قال المنسق الوطني عمار البيري أن وزارة الداخلية راسلت الولاة من خلال تعليمة تضمنت تخصيص حصص سكنية لهذه الفئة التي تعاني الويلات، مؤكدا أن التعليمة طبقت في أغلب الولايات، إلا في ميلة و تيارت حيث لا يزال التماطل سيد الموقف، و هدد المعتصمون بتصعيد الاحتجاج السلمي في حال عدم استجابة الوالي.

و حسب أصداء من مكان الاعتصام الذي تواصل إلى غاية مساء اليوم، فإن والي ميلة محمد عمير استقبل ممثلين عن التنسيقية و استمع إلى انشغالاتهم.