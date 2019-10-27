أعرب نجم المنتخب المصري السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة عن دعمه للنجم الدولي الجزائري رياض محرزي "متعجبا" من جلوسه على دكة البدلاء في مباراة فريقه مانشستر سيتي مع أستون فيلا يوم السبت (3-0)، لحساب الجولة العاشرة من البطولة الإنجليزية الممتازة، رغم تألقه الكبير في الجولات الأخيرة.

وخلال وجوده في الأستوديو التحليلي للمباراة على شبكة "بي إن سبورتس"، انتقد أبو تريكة عدم إشراك محرز في المباراة التي انتهت بفوز فريق "السيتي" بثلاثية نظيفة (3-0)، مطالبا المدرب الإسباني بيب غوارديولا، "بمعاملة أفضل محرزي ومنحه فرصة التواجد في الملعب بشكل أفضلي بعد أرقامه ومستواه الكبير هذا الموسم".

يذكر أن غوارديولا بدأ يعتمد على قائد المنتخب الجزائري، رياض محرز، بشكل أفضل بكثير هذا الموسمي حيث شارك في ثماني مباريات من أصل عشر البطولة، كما شارك في كل مباريات رابطة الأبطال الأوروبية أيضا، وسجل ثلاثة أهدافي وأسهم في تسجيل ثمانية أخرى.