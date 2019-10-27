أعلنت موسكو اليوم الأحد عدم امتلاكها "معلومات موثوقة" حول مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، مشيرة إلى "تفاصيل متناقضة" تثير "شكوكاً حول حقيقة العملية الأمريكية ونجاحها".



وأوضحت وزارة الدفاع أنها "لا تمتلك معلومات موثوقة حول أنشطة الجيش الأمريكي في منطقة خفض التصعيد في إدلب".



وقال المتحدث باسمها إيغور كوناشنكوف إنّه في الأيام الأخيرة لم تسجل ضربة جوية للولايات والمتحدة والتحالف الدولي في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وأشار إلى "تفاصيل متناقضة تماماً" من قبل "المشاركين المباشرين والدول التي يزعم مشاركتها في العملية" مضيفاً أنّ ذلك يثير أسئلة مشروعة وشكوكاً بشأن حقيقة العملية الأمريكية ونجاحها.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق مقتل البغدادي في عملية عسكرية أمريكية في شمال غرب سوريا.



وأشار كوناشنكوف إلى مرات سابقة أعلن فيها مقتل البغدادي، من دون أن تكون لذلك "دلالة عملية على الوضع في سوريا ولا على نشاط الإرهابيين المتبقين في إدلب".