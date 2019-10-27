انتقد اللاعب الدولي الجزائري، مهدي تاهرات، الإعلامية والناشطة السياسية والحقوقية الفرانكو مغربية، زينب الغزوي، على خلفية مواقفها من الإسلام والمسلمين في فرنسا، خصوصا ما تعلق بالحجاب. ونشر تاهرات، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، صورة قديمة لزينب الغزوي، قبل أن تقوم بعمليات تجميل، وقال: ”حقدك الدفين دفعك لتغيير ملامحك ثم تقولين إنك تريدين تغيير فرنسا”، مضيفا ”أنت من لديها مشكل مع هذا البلد الجميل يا زينب الغزوي، وليس المسلمين الذين تتهمينهم زوراً وبهتاناً.. فرنسا بلد يحمل الكثير من القيم النبيلة، بمساهمة فئة كبيرة من المسلمين الذين يشكلون المجتمع”.