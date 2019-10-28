قام صباح اليوم الأحد السفير الماليزي محمد عارف بن أحمد تهاريم بزيارة مجاملة للزاوية التجانية بوسط مدينة آفلو لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية ،وحسب مواقع التواصل الإجتماعي التي نشرت بعض الصور للسفير مع طلبة وشيوخ الزاوية أنه اطلع على البرنامج التدريسي للزاوية وأعجب بالطريقة التقليدية المعتمدة في تحفيظ القرآن باستعمال اللوح الخشبي ،وحث الطلبة والطلبة الماليزيين الذين يدرسون بالزاوية على الإهتمام بحفظ القرآن وتحصيل العلوم الشرعية.