برمجت وزارة السكن والعمران والمدينة توزيع أكثر من 57 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر مختلف ولايات الوطن بمناسبة احتفالات عيد الثورة التحريرية، نصفها إعانات مالية وقطع أرضية قد لا تتجسد ميدانيا أو تتأخر لحوالي سنتين لتجسيدها بسبب الإجراءات الإدارية والتقنية، فيما تأخر طي برنامج "عدل 1" ببعض الولايات بسبب تأخر مديريات التعمير والبناء في ربط مختلف الشبكات.

على غرار المناسبات الوطنية والدينية السابقة، برمجت وزارة السكن والعمران والمدينة توزيع 57364 وحدة سكنية عبر مختلف ولايات الوطن بمناسبة احتفالات عيد الثورة التحريرية المباركة انطلاقا من نهاية الأسبوع الفارط إلى غاية السابع نوفمبر القادم. والغريب أن هذا البرنامج نصفه يضم قطعا أرضية وإعانات مالية ريفية، وبالتالي فإن تجسيد هذه الوحدات السكنية مؤجل ومعلق بالإجراءات الإدارية والتقنية ومدى استعداد المستفيد لإنجاز السكن الذي سيمتد لسنتين تقريبا ليكون جاهزا في حال توفر الإمكانيات وربط الشبكات، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار هذه الاستفادات وحدات سكنية مكتملة.

وأشارت مصادر "الخبر" إلى أن برنامج التوزيع يضم حوالي 11 ألف إعانة مالية ريفية في الكثير من الولايات وما يقارب 12 ألف قطعة أرضية ضمن التجزئات الاجتماعية المستحدثة، التي يطمح أصحابها في ولايات الجنوب والهضاب للاستفادة من إعانات مالية بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 19/259 المؤرخ في 28 سبتمبر 2019 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 10/ 235 المؤرخ في 5 أكتوبر 2010 والمحدد لمستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء مسكن جماعي أو بناء مسكن ريفي أو مسكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا، حيث ارتفعت هذه الإعانات إلى 70 مليون سنتيم في ولايات الهضاب و100 مليون سنتيم في ولايات الجنوب العشر إذا كان دخل المستفيد يقل عن 6 مرات من الدخل الوطني الأدنى المضمون أي 108 ألف دينار شهريا.

كما يضم برنامج التوزيع الذي يشرف عليه ولاة الجمهورية وبعض الوزراء وحدات سكنية عمومية إيجارية وسكنات بصيغة الترقوي المدعم والسكن التساهمي، إضافة إلى ما يقارب من 9 آلاف وحدة سكنية من برنامج "عدل 2" بعدد من ولايات الوطن، أبرزها، حسب مراسلينا، وهران بحوالي 2800 وحدة سكنية وسكيكدة بأكثر من 1300 وحدة سكنية وسطيف 720 وحدة سكنية وسعيدة 520 وحدة وتلمسان 560 مسكن وبومرداس 520 مسكن والبويرة 300 وحدة سكنية، فيما تأجل طي ملف برنامج عدل 1 بسبع ولايات من الوطن أبرزها بجاية وورڤلة بسبب تأخر مديريات التعمير والبناء والهندسة المعمارية بهذه الولايات المعنية في ربط هذه الأحياء السكنية الجديدة بمختلف الشبكات، لاسيما الكهرباء والغاز والماء، رغم وعود الوزارة بطي برنامج "عدل 1" على المستوى الوطني قبل نهاية سبتمبر الفارط.