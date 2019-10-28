عاش أمس قطاع العدالة على وقع إضراب غير مسبوق لقي استجابة واسعة من قبل منتسبي النقابة الوطنية للقضاة، كما كان يوما حافلا بالبيانات والبيانات المضادة.

شل الإضراب العمل القضائي بنسبة 96 بالمائة حسب أرقام النقابة الوطنية للقضاة ولم يصدر أي ردة فعل من قبل الوزارة صبيحة أمس.

غير أنه في حدود الساعة الثانية زوالا، انتشر بيان منسوب للمجلس الأعلى للقضاء انتشر كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، يعلن فيه عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مساندتهم لإضراب القضاة ويؤكدون أنهم لم يطلعوا على الحركة في سلك القضاة إلا شكليا.

البيان الذي لم يحمل أي توقيع أو ختم أثار الكثير من الريبة عن مصدره.

غير أن الساعات مرت ولا أحد سواء المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل فند أن يكون "مفبرك". والأدهى أن البيان أعلن قرار تجميد الحركة.

وفي نهاية المساء تخرج الوزارة عن صمتها وتصدر بيانا تقول فيه أن الوثيقة غير شرعية وغير قانونية وكشفت الوزارة في ردها أنه حدث فعلا اجتماع لأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء حين ورد في بيان الوزارة "اعتبارا لكون هذا الاجتماع انعقد في مكان غير معلوم وخارج المقر القانوني للمجلس الأعلى للقضاء مع غياب أغلبية أعضائه، فإن هذا البيان الصادر عنه جاء بدون أي توقيع وعليه فإن وزارة العدل تعتبر الوثيقة المذكورة بدون قيمة أو آثار قانونية".

لتقوم الوزارة لحظات بعدها بإصدار بيان ثان تحث فيه القضاة إلى الطعن في حركة التحويل والتحلي بروح المسؤولية.

الرئاسيات غير معنية بالإضراب

يوم البيانات اختتمته النقابة الوطنية للقضاة بوثيقة حيت فيها "أحرار وحرائر القضاء" بعد "النجاح الباهر" لليوم الأول من الإضراب في سبيل "تحرير القضاء وإرساء دولة الحق والقانون".

وذكرت في نفس الوثيقة "حفاظا على حسن العملية، وردا على تساؤلاتكم إلى عنايتكم ضرورة مراعاة النقاط التالية: أولا القيام بمهام الموكلة إليكم بموجب قانون الانتخابات بصفة كاملة، ثانيا إنجاز التقديمات الخاصة بالموقوفين تحت النظر والذين استنفذوا مدة التوقيف وإحالتهم على الجهة المختصىة....".

ثالثا، افتتاح جسلة محكمة الجنايات للنطق بتأجيل القضايا دون الفصل في موضوعها، رابعا رفض التبليغ ومقاطعة جلسات التنصيب المزمع إجراؤها".

وعلى ضوء اليوم الأول فإن القبضة الحديدية بين وزارة العدل ونقابة القضاة مرشحة للتصعيد.