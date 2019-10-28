قام وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد لوتيرة التنمية المحلية بولاية الجزائر، حسبما أوردته ذات المصالح.

وأول محطة في الزيارة لولاية الجزائر، كان السوق الجواري بالساعات الثلاث بباب الوادي، الذي أشرف الوزير على انطلاق الأشغال به.

وسيضم السوق بعد تأهيله أكثر من ثلاثمائة طاولة و 44 محلا وأكد أنه تلقى عديد الانشغالات بخصوص الشباب الذي كان ينشط بالسوق الجواري وأعطى التعليمات بإيلاء الأولوية له في الاستفادة ثم لسكان المنطقة .

وكانت الزيارة الثانية لمقاطعة حسين داي، أين دشن المقر الجديد للبلدية، حيث أعطى دحمون صلاحيات هامة أسندت للمنتخبين، وقال أننا نسعى إلى ضمان استقلالية البلدية سيما في تعزيز قدراتها المالية وترقية دورها الاقتصادي، ونعمل على وضع ميكانيزمات لتمكين البلدية من تحصيل مواردها الجبائية وتثمين ممتلكاتها.